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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay: Hatalarımızı düzelteceğiz - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Hatalarımızı düzelteceğiz

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından, "Hatalarımızı düzelteceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:45
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        "Hatalarımızı düzelteceğiz"
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        Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        "HATALARIMI DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar takımım hiçbir zaman oyunu bırakmadı. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyonlarımız vardı, maalesef atamadık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Arayı daha iyi şekilde değerlendireceğiz. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız." dedi.

        "KAZANABİLİRDİK, ELİMİZE FIRSATLAR GEÇTİ"

        İyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Hatalarımız da oldu, o golleri yememek gerekiyor. Oyuncularımıza da söyledik, Trabzonspor'u incelediğimizde, golleri duran topla olmuştu, dikkat etmemiz lazım dedik ama öyle gol yedik. Kazanabilirdik, elimize fırsatlar geçti. Biraz daha üstüne koyarsak, devrede transferlerimiz tamam olursa mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu

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