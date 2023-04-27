Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı final niteliğinde

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum" dedi

Giriş: 27.04.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı final niteliğinde
AA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ligde son 2 maçı kazandıklarının hatırlatılmasına üzerine Çalımbay, "Son 2 maçımızda da çok iyi oynadık. Antalyaspor maçının ilk 25 dakikasında mükemmel oynadık. İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken biliyorduk Antalyaspor'un her şeyi risk edeceğini. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" şeklinde konuştu.

''TAKIMIMA GÜVENİYORUM''

Ligde cumartesi günü Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP o ilçede sandık kuruluna üye veremeyecek
CHP o ilçede sandık kuruluna üye veremeyecek
Eczacılardan ilaç sıkıntısı uyarısı!
Eczacılardan ilaç sıkıntısı uyarısı!
Ünlü oyuncunun yeğeni gözaltına alındı
Ünlü oyuncunun yeğeni gözaltına alındı
Bakan Özer: Uluslararası MTAL sayısı 10'a yükseltildi
Bakan Özer: Uluslararası MTAL sayısı 10'a yükseltildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.