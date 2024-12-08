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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay: Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık

        Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 yenildikleri Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:17
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        "Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KULÜBEDE OYUNU DEĞİŞTİRECEK OYUNCUMUZ YOKTU"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Maçın ilk yarısında iyi oynadık. İstediğimiz her şeyi yaptık. Buraya eksik geldik, 5-6 arkadaşımız sakattı. Onları iyileştiremedik. Bizim için bu da sıkıntı oldu. Kulübeye baktığımızda oyunu değiştirecek arkadaşımız yoktu. Kalan 2 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra transfer bekliyoruz. Ondan sonra bu takım başka bir takım olarak çıkacak. Devre arası bizim için mükemmel olacak. Güzel bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız ve kalan tüm maçlar bizim için final olacak. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        "BURAYA GELDİĞİMİZDE TAKIMI BİZ YAPMADIK"

        Zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

        "Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık. Biz bu takımı devraldık. Transfer falan da yapmadık. Takıma transfer şarttı, biz biraz geç geldik. Bütün yükü devre arasına atıyoruz. Bu bir mazeret değil. Buraya transfer lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz. Hatay'da oynasaydık maçların yüzde 80'nini kazanırdık. Taraftarsız oynuyoruz. Beşiktaş maçında stadın büyük kısmı Beşiktaş taraftarıydı, kupa maçında kimse yoktu. Taraftar da haklı. Biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çalıştığımız yerleri görmediniz. Ne şartlarda çalıştığımızı basının göstermesi lazımdı. Kimse gelmedi. Şimdi devrede tesis gibi bir şey yapılacak. Çünkü bizim tesisimiz yok. Transferlerden sonra az gol yiyip çok gol atacağız. Böyle bir takım kurmak zorundayız."

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