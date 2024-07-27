Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ritim bozukluğu bulunan can dost 'Gölge'ye kalp pili

        Ritim bozukluğu bulunan can dost 'Gölge'ye kalp pili

        Kalp ritim bozukluğuyla dünyaya gelen Cavalier King Charles ırkı köpek, Ankara Üniversitesi (AÜ) veteriner hekimlerince gerçekleştirilen operasyonla kalp pili takılarak sağlığına kavuşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ankara'da emekli amiral Nejat ve eşi Ebru İnanır, 10 yaşındaki köpekleri Gölge'nin bayılma nöbetleri artınca AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Kardiyoloji Birimi'ne başvurdu.

        • 2

          Tetkiklerin ardından İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şen, Dr. Kadir Sevim ile veteriner hekim Merve Aksan köpeği ameliyata aldı. Kalp pili takılan Gölge'nin bir süredir yaşadığı sağlık sorunları giderildi.

        • 3

          YURT DIŞINDA ÖRNEKLERİ VAR

          Doç. Dr. Çolakoğlu, köpeklerde kalp hastalıklarının yapısal sorunlardan oluştuğunu, çoğu zaman ritim ve iletim problemleri görüldüğünü söyledi.

        • 4

          Sağlıklı köpeklerde dakikada 70-80 kalp atımı olduğunu anlatan Çolakoğlu, 'Gölge'nin kalbinin ise dakikada 27 kez attığını, bunun da bayılma ataklarına yol açtığını kaydetti.

        • 5

          Bunun üzerine köpeğe kalp pili takılmasına karar verdiklerini, yaklaşık 2 saat süren operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirten Çolakoğlu, şunları kaydetti:

        • 6

          "Artık 'Gölge'de bayılmalar yok. Hasta sahiplerinin korkuları ortadan kalkmış şekilde yaşamına devam ediyor. Operasyondan sonra hastamız normal hayatına, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Oynuyor, keyfi yerinde, sahipleriyle vakit geçiriyor, bayılmıyor, egzersiz toleransı artmış durumda, daha fazla koşturabiliyor, daha fazla oynayabiliyor."

        • 7

          Çolakoğlu, "Köpeğe kalp pili takılma uygulaması ülkemizde ilk defa yapıldı. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da örnekleri var ama ülkemizde bu işlemi gerçekleştirebilecek altyapıya, teknik donanıma ve bilgi birikimine sahip tek merkez olarak çalışıyoruz" dedi.

        • 8

          Dr. Öğr. Üyesi Şen de ilk kez böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        • 9

          Şen, operasyona ilişkin, "Hastamızda ana damarlardan birinden kalbe ulaşıyoruz. Kalpte ritim bozukluğuna sebep olan odacığa kalp pili yerleştiriliyor. Ona ait özel bir pil tambur sistemi var, o da boyun bölgesine yerleştirilerek işlem tamamlanıyor. İnsanlarda kullanmış olduğunuz pil yapısı ile köpeklerde kullanılan pil yapısı birebir aynı. Sadece boyutları değişiyor" bilgisini verdi.

        • 10

          Pile dışarıdan ulaşarak ritim ayarlaması yapabildiklerini belirten Şen, 5 yılın ardından pilin ömrünü tamamladığını kaydetti.

        • 11

          Köpeğin sahibi Nejat İnanır ise genetik kalp rahatsızlığı bulunan "Gölge"nin son dönemlerde aşırı yorgun olması, bayılması ve irkilerek uyanması nedeniyle veteriner hekime başvurduklarını söyleyerek, "Türkiye'de bir ilk olan kalp pili takılmasına karar verildi. Çok kısa sürede yaptıkları hazırlıkla 'Gölge'yi tekrar eski sağlığına kavuşturacak şekilde çok başarılı bir ameliyata imza attılar" diye konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Habertürk Anasayfa