PARTİYİ POLİS BASTI

Şarkıcının partisini yapılan ihbar üzerine saat 21.00 gibi polis bastı. Ancak personel, polisi içeri almak istemedi.

Bazı kaynaklara göre; Rita Ora ve arkadaşları daha sonra mekandan çıkarken görüldü ve şarkıcıya 10.000 sterlin ceza aldı.