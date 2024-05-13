Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna ve ASAP Rocky romantik Anneler Günü yemeğinde - magazin haberleri

        Rihanna ve ASAP Rocky romantik Anneler Günü yemeğinde

        İki çocuğu olan Rihanna ve ASAP Rocky çifti, dün akşam romantik bir Anneler Günü yemeği yedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky, dün gece Manhattan'ın Tribeca semtinde romantik bir Anneler Günü yemeği yedi.

        • 2

          İki çocuğu olan çiftin evleneceğine ya da nişanlandığına dair herhangi bir yeni haber olmamasına rağmen 36 yaşındaki Rihanna'nın, kırmızı şeffaf opera eldivenlerinin üzerine sol yüzük parmağındaki büyük yüzük dikkat çekti. Bu yüzüğün nişan yüzüğü olabileceği tahmin edildi.

        • 3

          Giyiminde stilist Jahleel Weaver'a güvenen Rihanna, Comme des Garçons logosuyla süslenmiş, üzerinde düğümler olan kırmızı bir üst ve bir maksi etekten oluşan kombiniyle dikkat çekti.

        • 4

          Gerçek adı Robyn Fenty olan Barbadoslu şarkıcı ile 35 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky, akşam yemeği yedikleri restorana ticari taksiyle gelip gitti.

        • 5

          Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü çift, fotoğrafçılara el ele ve gülümseyerek poz verdi.

        • 6

          Rihanna ile gerçek adı Rakim Athelaston Mayers olan rapçinin ilişkisi 2020'de başladı. İki çocuğu olan çift, geçen hafta başında büyük oğulları RZA'nın ikinci yaş gününü kutladı.

          İkilinin küçük oğlu Riot Rose henüz sekiz aylık.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Habertürk Anasayfa