Mirror’ın haberine göre; 32 yaşındaki Barbadoslu yıldız, ABD’nin yazlık bölgesi Hamptons'un Kuzey Denizi bölümündeki 8 bin metrekarelik arazide yer alan devasa mülkte, temmuz ve ağustos aylarında kalacak.

Yedi banyolu, beş yatak odalı, yüzme havuzlu evin 25 metre uzunluğunda özel rıhtımı var.