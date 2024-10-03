Rigas FS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas FS ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybeden sarı-kırmızılılar, RFS mücadelesini kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Glova yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile kırmızı kart cezalısı Muslera müsabakada forma giyemeyecek. Peki RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Rigas FS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri…
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Süper Lig’de 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Letonya’nın Rigas FS takımına konuk oluyor. Kupa 2’de Galatasaray, ilk 8’e girerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Galatasaray’ın rakibi, Virsliga'da 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-beyazlılar, ligde çıktığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Roland Sallai Rigas mücadelesinde forma giyemeyecek. Peki Rigas FS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Rigas FS - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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RİGAS FS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Avrupa’da 320. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya temsilcisi Rigas FS’ye konuk oluyor.
RFS - Galatasaray maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak.
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RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
RFS - Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak.
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RFS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER
RFS RİGAS: Ondoa, Balodis, Panic, Lipusce, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Zelenkovs, Marhiev, Silagadze, Ndjiki
GALATASARAY: Günay, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi
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4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.
Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
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SARI-KIRMIZILILARDA KALE GÜNAY’A EMANET
Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.
Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi, 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde güven vermişti.
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GALATASARAY'IN GENiŞ KADROSU
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.
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GALATASARAY "KUPA 2" FiKSTÜRÜ
Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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