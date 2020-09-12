"FENERBAHÇE BİR HAYLİ ÜSTÜN OYNADI"

Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var. 3-5 hafta sonra Frey'i görmeyiz bu takımda. Fenerbahçe, bu maçta bir hayli üstün oynadı. Tek kaleye rağmen istediği pozisyonları var ama kaçırılanlar var, penaltı var. Rizespor, 1-0'ı yakaladı çok güzel bir dakikada. Korumadan çok korurken atma şansı vardı. Teknik direktör hüneri gerekirdi. Fenerbahçe'de çok tecrübeli oyuncular var ama. Duran top Caner, duran top Sosa.