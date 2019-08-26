Bu kadar beklerseniz orada, iki takım da golü yer. Kalite olarak çok düşük bir oyun. Galatasaray 2 sene şampiyon olmuş, yoğun bir temposu var. Buna hazırlıklı olmak lazım. Takımda bir ölü toprağı var. İstisnalar Babel, Feghouli...