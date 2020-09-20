"Anadolu'da da oynayan bir oyuncu yok, büyüklere karşı oynadığımızda ilk 15 dakika 'Aman yemeyelim' derdik. Çünkü, 40 bin kişiyle gümbür gümbür geliyorlar üstüne. Hakemi makemi etkiliyorlardı. Yakın tarihe kadar böyleydi. Son 8 haftaya bakınca, ev sahibi Galatasaray ile Trabzonspor maç kazanamadılar. Beşiktaş'ın ikiyi yapması lazımdı ki, kazansın. Antalyaspor, son 20 maçta 2 kez yenilmiş, bir Başakşehir bir de Göztepe. Uzun süredir yenilmeyen bir takımın mentalitesi var. 1-0 geriye düşünce de hücum ettiler. Çözülmüyorlar. Tekrar dönebilirim dediği için pozisyon da aradılar"