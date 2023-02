Richard Belzer hayatını kaybetti

Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.

2016'DA EMEKLİ OLMUŞTU

Richard Belzer, 71 yaşındayken 2016'da emekliliğini duyurmuştu. Belzer'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımlar arasında; 'Arrested Development', 'The Wire', 'The X-Flies' ve '3rd Rock From The Sun' yer alıyor.