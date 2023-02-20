Richard Belzer hayatını kaybetti

Oyuncu ve komedyen Richard Belzer (78), Fransa'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyununun vefat haberini ise arkadaşı Bill Scheft duyurdu.
Bill Scheft, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, Richard Belzer'ın güney Fransa'daki Bozouls'taki evinde öldüğünü söyledi. Belzer'ın kuzeni oyuncu Henry Winkler da sosyal medya hesabından "Huzur içinde yat Richard" mesajını yayınladı.
Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.
2016'DA EMEKLİ OLMUŞTU
Richard Belzer, 71 yaşındayken 2016'da emekliliğini duyurmuştu. Belzer'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımlar arasında; 'Arrested Development', 'The Wire', 'The X-Flies' ve '3rd Rock From The Sun' yer alıyor.
Richard Belzer'ın yakın arkadaşı Bill Scheft, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun son sözlerinin küfürlü olduğunu belirtti.