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Haberler Dünyadan Richard Belzer hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Richard Belzer yaşamını yitirdi

'Homicide: Life on the Street' ve 'Law & Order' gibi bir çok dizide rol alan Richard Belzer, 78 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 20.02.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Richard Belzer hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Richard Belzer hayatını kaybetti
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Oyuncu ve komedyen Richard Belzer (78), Fransa'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyununun vefat haberini ise arkadaşı Bill Scheft duyurdu.

Bill Scheft, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, Richard Belzer'ın güney Fransa'daki Bozouls'taki evinde öldüğünü söyledi. Belzer'ın kuzeni oyuncu Henry Winkler da sosyal medya hesabından "Huzur içinde yat Richard" mesajını yayınladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.

2016'DA EMEKLİ OLMUŞTU

Richard Belzer, 71 yaşındayken 2016'da emekliliğini duyurmuştu. Belzer'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımlar arasında; 'Arrested Development', 'The Wire', 'The X-Flies' ve '3rd Rock From The Sun' yer alıyor.

Richard Belzer'ın yakın arkadaşı Bill Scheft, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun son sözlerinin küfürlü olduğunu belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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