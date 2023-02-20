Richard Belzer hayatını kaybetti

Oyuncu ve komedyen Richard Belzer (78), Fransa'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyununun vefat haberini ise arkadaşı Bill Scheft duyurdu.

Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.

Richard Belzer'ın yakın arkadaşı Bill Scheft, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun son sözlerinin küfürlü olduğunu belirtti.