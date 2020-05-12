Uzun ömre sahip olan rezene sene boyunca bulunabilen bir bitki çeşidi olmaktadır. Oldukça büyük olan ve 2 metreye kadar uzayabilen boyları bulunmaktadır. Akdeniz mezrasında iklimi benimseyen ve orta çağlarda manastırlardan günümüze kadar kullanılan rezene bitkileri dünyanın birçok yerinde doğal olarak yetişebilmektedir. Bitkiye ait soğan ve yaprakları yemeklerde, tohumları ise çayını hazırlarken kullanılabilmektedir. Çay olarak tüketilmesi halinde vücuda birçok faydaları bulunmaktadır. Son zamanlarda özellikle emziren annelerin bebeklerinde ve kendilerinde görülen gaz şikayetlerini hafifletmesinden dolayı yeni doğum yapan annelerin vazgeçilmezleri halini almıştır. Normal şartlarda gaz şikayetleri, hazımsızlık sorunları olanlar yemeklerin içinde az miktarlarda kullanılabilir veya öğün sonralarında çay olarak tüketilebilmektedir. Rezene bitkisi hazır poşette olanlarını tüketmek yerine doğal olanları bulup kullanmak gerekmektedir. Fakat aşırı kullanımı konusunda tedbirli olunması gerekmektedir.

Rezene Nedir?

Rezene bitkisi maydonozgiller ailesinin iki senelik bitki türleri arasında yer almaktadır. Gövdesi dik olarak yükseltilmektedir. Gövde üzerinden çok sık olarak çatallar çıkar. Bitki 2 metre boyuna kadar uzayabilmektedir. Bitkinin çiçekleri altın sarısı bir renge sahiptir. Bitki ekildikten sonra iki sene ilkbaharda olgunlaşıp yarılan tohumları toplanmaya başlanmaktadır. Aynı zamanda kabukları tarakla temizlenmektedir. Direk olarak güneş almadan kurutulmaktadır. Bileşenlerinde nişasta, tanen, uçucu yağlar ve yapışkan bitki sıvısı ile şeker yer almaktadır.

Rezenenin Faydaları Nelerdir?

Rezene bitkisi herhangi bir şikayet hissetmeden C ve B vitaminleri ile magnezyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri barındırmasından ötürü vücudu güçlendirmek hedefiyle de kullanılabilmektedir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve kemik yapısının sağlamlaşmasında etkili olmaktadır. Antioksidan özelliği bulunan bitkiler arasında yer almaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, sindirim zorluğunda, bağırsak parazitlerinde ve göz hastalıkları rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Rezene İle Hazırlanan Çayın

Rezene bitkisi adet döngülerini düzene sokması ve adet dönemi sancılarını hafiflettiği kanıtlanmaktadır. Dismenore rahatsızlığı bulunanların bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetlerini hafifletmek amacıyla da kullanılmaktadır. Öğün sonraları 4 adet rezene tohumu tüketmek nefesin tazelenmesine ve ağız kokusunun giderilmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda rezene çayı ile ıslatılan pamukla gözlerin silinmesi halinde gözün dezenfekte edilmesi sağlanmış olmaktadır. Emziren kadınlar kendilerinde ve bebeklerinde oluşan gaz şikayetlerini hafifletmeye olanak sağlamış olacaktır. Antioksidan özelliği sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber vücut ödemden de kurtarılmaktadır. Kullanan kişiler tarafından diş ve kemik ağrılarının hafifletmesinde yarar sağladığı da söylenmiştir.

Rezene Nasıl Kullanılır

Genel olarak çay olarak tüketilen rezene bitkisi bununla beraber tohumları çiğnenerek de tüketilmektedir. Bu sayede kullanılması halinde nefesi tazelemektedir. Bitkisel çay olarak tüketileceği zamanlarda doğru demlenmesi gerekmektedir. Bunun için bir fincan suya 1 kaşık rezene tohumu atılmaktadır. Suyun kaynamasından sonra fincana alınan ve 10 dakika daha demlenmesi için bekletilmektedir. Daha sonra tanelerini ayırarak ve suyunu ılık olarak tüketilmesi gerekmektedir. Tat vermek için içerisine limon veya bal ilave edilmelidir.

Rezenenin Yan Etkileri Nelerdir?

Yemeklerle beraber tüketilen rezene tohumları normal miktarlarda ise güvenli olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde tüketilmesi halinde herhangi bir yan etki görülmemektedir. Fakat rezene çayı, yağı veya ekstresi kullanılacaksa eğer mutlaka öncelikle doktora danışılması gerekmektedir. Aşırı miktarda tüketimlerinde ise mide bulantısı ve mide ağrısına sebebiyet vermektedir. İleri seviyelerdeki yan etkileri ise kusma, nefes almada zorluk, cilt sorunları, Kalpte çarpıntı ve ritim bozukluğu ve akciğer ödemi yer almaktadır. Emzirme döneminde anne sütünü arttırdığı gibi bilgilerde yer almaktadır. Fakat emziren kadınlar ve hamile kadınlar mutlaka doktora danışarak kullanmalıdır. Çünkü bazı kişilerde rezene çayı kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Belirli hastalıkları bulunan ve özellikle safra, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları yer alan bağışıklık sistemi hassas olanlar ve kolay alerji kapanlar rezene çayını tüketmeden önce hem doktora danışmalı hem de azar azar kullanmaya başlayarak gözlem yapmalıdır.