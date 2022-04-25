Rezene bitkisinin yapraklarından elde edilen rezene çayının içerisinde sodyum, A ve C vitaminleri, kalsiyum ve fosfor bulunur. Bu bileşenleri nedeniyle sağlık için şifalı bitkiler arasında yer alan rezene çayı keskin kokusuyla da dikkat çekmektedir. Bağırsak sağlığı için faydalı bir bitki olan rezene çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da sık sık dile getirmesiyle günümüzde daha da popüler olmaya başlamıştır. İşte rezene çayı ve faydaları hakkında merak edilen her şey.

Rezene Çayı Faydaları

Enfeksiyonlara karşı iyileşme sağlar.

Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsakların daha iyi çalışmasında yardımcı olur.

Uyumadan önce içilen rezene çayı metabolizmayı hızlandırmada etkilidir. Bu yüzden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

Kaslarda gevşeme ve rahatlama sağlar.

Doğal bir idrar söktürücü görevi görür.

Vücutta biriken toksinlerin doğal yollar ile dışarı atılmasında etkili olur.

Rezene çayı ile yapılan göz pansumanı gözlerde meydana gelen şişkinliklerin inmesini sağlar.

Kansızlığa iyi gelebilir.

Cilt hücrelerini yenileyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Rezene Çayı Zararları

Rezene çayının fazla kullanım sonrasında olumsuz etkileri meydana gelebilir. Bu etkiler arasında kusma, alerji ve ishal gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Rezene Çayı Adet Söktürücü Mü?

Rezene çayı iltihapları azaltan bir bitki çayıdır. Düzenli bir şekilde kullanıldığında mide kramplarına iyi gelir. Bunun yanı sıra adet söktürücü olarak da bilinir. Kullanımla birlikte regl dönemlerinde ağrı ve sancılarda hafifleme meydana gelebilir.

Rezene Çayı Sakinleştirir Mi?

Rezene çayı doğal bir serotonindir. Bu madde ile kullanımıyla birlikte sakinleşme meydana gelir. Stresi ve kaygıyı da azalttığı bilindiği için özellikle stres seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde rezene çayının içilmesi önerili.

Rezene Çayı Gaz Giderir Mi?

Rezene çayı sindirim sistemini düzenler ve metabolizmanın daha iyi çalışmasında yardımcı olur. Rzeene çayı aynı zamanda bağırsaklarda meydana gelen bakteri ve enfeksiyonların da önünde geçer. Bu da midede biriken gazın giderilmesinde etkili olur.

Rezene Çayı Uyku Yapar Mı?

Melotonin içeriği uyku düzeni olmayan kişiler için önemli bir bileşendir ve rezene çayının içerisinde bulunur. Bu sebep ile rezene çayına gece çayı adı da verilir. Melotonin bileşeninin yanı sıra bağırsakların daha iyi çalışarak metabolizmayı düzenlemesi, serotonin bileşeni ile sakinleştirici etki göstermesi de rezene çayının sağlıklı bir uyku düzenine kavuşmasında önemli bir yere sahiptir. Uykuya dalmakta sıkıntı çeken kişiler gece yatmadan önce rezene çayı tüketebilir.

Rezene Çayı Süt Yapar Mı?

Rezene çayının içilmesinin östrojen hormonunu olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu yüzden doğum yapan ve emziren kadınların bu süreçte rezene çayı içmesinin sütün artmasında etkili olacağı ifade edilmektedir. Ancak yine de fazla tüketimden uzak durulmalıdır.

Rezene Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Rezne çayının ne zaman içileceği kişinin isteğine bağlıdır. Günün her saatinde rezene çayı tüketilebilir. Burada önemli olan ne kadar içildiğidir. Rezene çayının olumsuz sonuçlar doğurmaması için günde en fazla iki fincan içmesi önerilir.