Papatya çayının mideye faydaları

Papatya çayı özellikle kadınlar tarafından regl dönemlerinde tüketilen bir bitki çayıdır. Yatıştırıcı etkisi olduğu bilinen bu doğal çayın ağrıları azalttığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra papatya çayının içeriğinde yer alan alfa bisabolol bileşeni de ülser gibi mide sorunlarına iyi gelir. Bu yüzden kişiler papatya çayının mideye olan faydaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istemektedir. İşte papatya çayının mideye olan faydaları ve zararları hakkında her şey.

Papatya Çayı Mideye Faydaları

Papatya çayının mideye olan faydaları kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. İşte mideye faydaları:

Papatya çayı bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Ağır ve yağlı yemeklerden sonra papatya çayı tüketimi midenin rahatlamasına yardımcı olur.

Midede sancı meydana geldiğinde papatya çayı içmek bu sancıyı azaltabilir.

İçeriğinde yer alan Azulene bileşeni ile papatya çayı mide yanmasına da iyi gelir.

Papatya Çayı Mideye Zararları

Papatya çayı her ne kadar sağlıklı bitki çayları arasında yer alsa da fazla tüketim sonucuna olumsuz etkilere yol açabilir. Papatya çayından gün içinde 2 fincandan fazla tüketim yapılırsa sindirim sistemi olumsuz etkilenir. Bu da mide rahatsızlıklarına sebebiyet verir.

Papatya Çayı Mide Bulantısına İyi Gelir Mi?

Mide bulantısı yaşayan kişiler, bu bulantının geçmesi için doğal yolları kullanmak isterler. Bu yüzden papatya çayının da mide bulantısı üzerindeki etkilerini araştırırlar. Papatya çayının mide bulantısına iyi geldiği bilinmektedir.

Papatya Çayı Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

Papatyanın içeriğinde Azulene maddesi bulunur. Bu mide yanması problemi yaşayan kişilere iyi gelir.

Papatya Çayı Mide Gazına İyi Gelir Mi?

Bazı durumlarda midede gaz birikebilir. Kişiler bu gazı çıkaramadıkları zamanda kramp ve ağrı ile karşı karşıya kalırlar. Papatya çayı ise midede oluşan gaza iyi gelmektedir. Midede gaz sorunu başladığında sıcak halde papatya çayını günde iki ya da 3 kez içerek rahatlama elde edebilirsiniz.

Papatya Çayı Gastrite Faydalı Mı?

Sindirim sistemi sorunlarından en çok karşımıza çıkan hastalık gastrittir. Bu yüzden gastrit problemi olan kişiler papatya çayını tüketebilirler. Papatya çayının içeriğinde yer alan bileşenler sindirime iyi geldiği için gastrite de iyi gelir.

Papatya Çayı Reflüye İyi Gelir Mi?

Reflü hastalığı kişilerin en çok zorlandığı mide sorunlarından biridir. Mide asidinin ağza kadar gelmesi ile kişileri gün içinde de oldukça rahatsız eden ve sosyal hayatı etkileyen reflü için kişiler bitkisel çözümleri denemeyi tercih eder. Bu kapsamda papatya çayı da reflü sorunu olan kişilerin kullanabileceği bitkisel çaylar arasında yer alır. Mideyi rahatlatma, şişkinlik ve gaz gibi sorunlara iyi gelen papatya çayı reflü hastalarına da fayda sağlayabilir.

Papatya Çayı Ülsere Yararlı Mı?

Mide ülserinde alfa bisalabol maddesi önemli bir yere sahiptir. Papatya çayının içeriğinde de alfa bisalabol maddesi yoğun olarak bulunur. Bu yüzden ülser rahatsızlığı olan kişiler rahatlıkla papatya çayını kullanabilirler. Ancak her bitkisel çay da olduğu gibi papatya çayının kullanımında da günlük tüketim miktarında aşırıya kaçınılmamalıdır.