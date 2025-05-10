Reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu! Kızılcık Şerbeti, Sustalı Ceylan, Arka Sokaklar reyting sonuçları sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mayıs Cuma Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Atv'de Sustalı Ceylan, Show'da Kızılcık Şerbeti yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...