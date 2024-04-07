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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları birincisi kim? 6 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 6 Nisan 2024: Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

        Televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için mücadele veriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün total, ab reyting sıralaması merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı ekrana geldi. Dizi ve programların yayın ömrünü etkileyen AB ve total reyting sıralaması her sabah açıklanıyor. Peki 6 Nisan reyting sonuçları birincisi kim oldu, açıklandı mı? İşte 6 Nisan Cumartesi AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 08:43 Güncelleme: 07.04.2024 - 08:43
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        • 1

          Reyting sonuçları ile total ve ab grubundaki birinci belli oluyor. Dünün reyting sonuçları 6 Nisan Cumartesi akşam ve gündüz kuşağında yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, reyting sonuçları sıralaması

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          30 MART CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Survivor All Star - TV8

          Krdeşlerim - ATV

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

          Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Korkma Ben Yanındayım - NOW

          Güldür Güldür Özet - SHOW TV

          TRT 1 Ana Haber

          Korkma Ben Yanındayım Özet - NOW

        • 3

          Üç Kız Kardeş - KANAL D

          30 MART CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Survivor All Star - TV8

          Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Güldür Güldür Özet - SHOW TV

          Güldür Güldür - SHOW TV

          TRT 1 Ana Haber

          Yan Oda - STAR TV

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

          Korkma Ben Yanındayım - NOW

          Pelin Çift ile GündemÖtesi - TRT 1

        BURÇLAR

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