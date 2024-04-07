Reyting sonuçları 6 Nisan 2024: Dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?
Televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için mücadele veriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün total, ab reyting sıralaması merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı ekrana geldi. Dizi ve programların yayın ömrünü etkileyen AB ve total reyting sıralaması her sabah açıklanıyor. Peki 6 Nisan reyting sonuçları birincisi kim oldu, açıklandı mı? İşte 6 Nisan Cumartesi AB ve total reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları ile total ve ab grubundaki birinci belli oluyor. Dünün reyting sonuçları 6 Nisan Cumartesi akşam ve gündüz kuşağında yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, reyting sonuçları sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
30 MART CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor All Star - TV8
Krdeşlerim - ATV
Gönül Dağı Özet - TRT 1
Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Korkma Ben Yanındayım - NOW
Güldür Güldür Özet - SHOW TV
TRT 1 Ana Haber
Korkma Ben Yanındayım Özet - NOW
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Üç Kız Kardeş - KANAL D
30 MART CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor All Star - TV8
Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Güldür Güldür Özet - SHOW TV
Güldür Güldür - SHOW TV
TRT 1 Ana Haber
Yan Oda - STAR TV
Gönül Dağı Özet - TRT 1
Korkma Ben Yanındayım - NOW
Pelin Çift ile GündemÖtesi - TRT 1
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