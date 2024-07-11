Reyting sonuçları açıklandı1 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları televizyon seyircisi tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi ve film yayınlanırken 10 Temmuz akşamı Güldür Show, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim ekrana geldi. Bu noktada Total, AB sıralama ile hangi yapımın birinci gelip gelmediğini merak konusu oluyor. İşte 10 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralaması