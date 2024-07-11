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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı1 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı1 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belli oluyor. 10 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması Hollanda İngiltere maçı, Güldür Güldür Show, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim gibi yapımlar ekrana geldi. Buna göre; güncel reyting sonuçları açıklandı! İşte 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:33
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        • 1

          Reyting sonuçları televizyon seyircisi tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi ve film yayınlanırken 10 Temmuz akşamı Güldür Show, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim ekrana geldi. Bu noktada Total, AB sıralama ile hangi yapımın birinci gelip gelmediğini merak konusu oluyor. İşte 10 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.

          AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

          20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.

        • 3

          TOTAL İLK 10 PROGRAM

          1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

          2 NOW ANA HABER NOW

          3 TURNIKE KANAL D

          4 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV

          5 SHOW ANA HABER SHOW TV

          6 KANAL D ANA HABER KANAL D

          7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

          8 TENET (Y.S) ATV

          9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

          10 YANLIS ANLAMA 2 (T.S) NOW

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