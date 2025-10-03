İzleyiciler, 2 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Fenerbahçe-Nice maçı, L. Varşova-Samsunspor maçı, Çarpıntı, Maymunlar Cehennemi gibi yapımları izledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm gözler 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?