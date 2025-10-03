Reyting sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
2 Ekim Perşembe akşamı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Fenerbahçe-Nice maçı ve L. Varşova-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluşurken Maymunlar Cehennemi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yapımlar arasında yaşanan rekabet sonrası günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki, ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 2025 reyting sonuçları...
İzleyiciler, 2 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Fenerbahçe-Nice maçı, L. Varşova-Samsunspor maçı, Çarpıntı, Maymunlar Cehennemi gibi yapımları izledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm gözler 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
2 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
2 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
Halef Köklerin Çağrısı — NOW
Veliaht — Show TV
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Esra Erol'da — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Legia Warszawa - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması — TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
ATV Ana Haber — ATV
2 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
Veliaht — Show TV
Legia Warszawa - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması — TRT 1
Halef Köklerin Çağrısı — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Veliaht (Özet) — Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol'da — ATV
2 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
Halef Köklerin Çağrısı — NOW
Veliaht — Show TV
Legia Warszawa - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması — TRT 1
MasterChef Türkiye — TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Veliaht (Özet) — Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW