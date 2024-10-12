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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İzleyiciler izledikleri yapımların birinci olmasını isterken 11 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ekim 2024 dünün reyting birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 08:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 08:29
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        • 1

          Reyting sonuçları 11 Ekim Cuma sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları açıklanmadı. 11 Ekim reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizinin özeti yer aldı. AB'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizinin özeti, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

        • 3

          ABC'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizinin özeti, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

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