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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Eylül 2024 Pazar: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total reyting sıralaması belli oldu!

        Reyting sonuçları 8 Eylül 2024 Pazar listesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 8 Eylül Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. 7. Koğuştaki Mucize, Kandahar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kirli Sepeti, Yeraltı Canavarı ve MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 8 Eylül 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 07:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:24
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Eylül Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, 7. Koğuştaki Mucize, Kandahar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kirli Sepeti, Yeraltı Canavarı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          8 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          8 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          8 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          3 Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 MasterChef Türkiye Özet TV8

          5 ATV ANA HABER ATV

          6 7. Koğuştaki Mucize (T.S) SHOW TV

          7 Kandahar (Y.S) KANAL D

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Şangay Şövalyeleri (Y.S) ATV

          10 Aramızda Kalsın (TKR) STAR TV

        • 4

          8 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 7. Koğuştaki Mucize (T.S) SHOW TV

          3 Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          5 Show Ana Haber SHOW TV

          6 Kandahar (Y.S) KANAL D

          7 MasterChef Türkiye Özet TV8

          8 Yeraltı Canavarı (Y.S) TRT 1

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Gelin KANAL 7

        • 5
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