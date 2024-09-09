Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Eylül Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, 7. Koğuştaki Mucize, Kandahar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kirli Sepeti, Yeraltı Canavarı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…