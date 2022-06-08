Dünün reyting sonuçları diziseverler tarafından takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Destan, Senden Daha Güzel ve Üç Kız Kardeş dizileri reyting sıralamasında kıyasıya yarıştı. 7 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. İşte, 7 Haziran Salı dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...