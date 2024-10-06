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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ekim 2024 Cumartesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 5 Ekim 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi!

        Dünün reyting sonuçları 5 Ekim Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Yalan, Kör Nokta, Deha, Düğüm Salonu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 5 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:43
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ekim Cumartesi akşamı Yalan, Kör Nokta, Deha, Düğüm Salonu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 5 Ekim 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          5 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          5 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          5 EKİM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Gönül Dağı” özet bölümü, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” programı yer aldı.

        • 4

          5 EKİM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

        • 5

          5 EKİM 2024 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

          ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

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