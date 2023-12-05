Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
4 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Ne Gemiler Yaktım, Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star yapımları seyirciyle buluşurken gözler Total ve AB reyting sonuçlarına çevrildi. İşte, 4 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen; Ne Gemiler Yaktım, Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 4 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
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DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Sralık 2023 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
27 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ
ÖMER
ESRA EROL'DA
ATV ANA HABER
SAFİR
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ (ÖZET)
SAFİR (ÖZET)
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27 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
ÖMER
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
ÖMER (ÖZET)
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ATV ANA HABER
ESRA EROL'DA
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR (ÖZET)
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ