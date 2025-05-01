Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Nisan 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 30 Nisan 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 30 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Barcelona-Inter maçı ekrana gelirken Show TV'de Demir Maske filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Survivor, Barcelona-Inter maçı, Demir Maske yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Nisan 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          30 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          30 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Eşref Rüya – Kanal D

          2. Barcelona - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          5. Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

          6. Kuruluş Osman – ATV

          7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          8. Survivor – TV8

          9. Sahipsizler – Star TV

          10. Esra Erol'da – ATV

        • 4

          30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Sahipsizler – Star TV

          2. Eşref Rüya – Kanal D

          3. Kuruluş Osman – ATV

          4. Esra Erol'da – ATV

          5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          6. Sahipsizler (Özet) – Star TV

          7. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          8. Barcelona-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          9. Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

          10. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        • 5
        1 Mayıs bankalar açık mı?
        1 Mayıs bankalar açık mı?
        Bugün hangi maçlar var?
        Bugün hangi maçlar var?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        "Ciddi olalım beyler!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Habertürk Anasayfa