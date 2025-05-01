Reyting sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Survivor, Barcelona-Inter maçı, Demir Maske yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Nisan 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...