Reyting sonuçları 30 Nisan 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 30 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Barcelona-Inter maçı ekrana gelirken Show TV'de Demir Maske filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Survivor, Barcelona-Inter maçı, Demir Maske yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Nisan 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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30 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
30 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Eşref Rüya – Kanal D
2. Barcelona - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
5. Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
6. Kuruluş Osman – ATV
7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
8. Survivor – TV8
9. Sahipsizler – Star TV
10. Esra Erol'da – ATV
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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Sahipsizler – Star TV
2. Eşref Rüya – Kanal D
3. Kuruluş Osman – ATV
4. Esra Erol'da – ATV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. Sahipsizler (Özet) – Star TV
7. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
8. Barcelona-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
9. Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
10. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
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