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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Ocak 2025: Başkan, Survivor, Zembilli… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 3 Ocak 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 3 Ocak Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Başkan, TRT 1'de Babamın Penguenleri, Kanal D'de Rtük Belgesel, Star TV'de Hababam Sınıfı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, Now'da Kiracı yapımları izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise yeni dizi Zembilli ekran macerasına başladı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 3 Ocak 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 08:04 Güncelleme: 04.01.2025 - 08:04
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Ocak Cuma akşamı Başkan, Babamın Penguenleri, Kiracı, Rtük Belgesel, Hababam Sınıfı yapımları yayınlandı. TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de yeni dizi Zembilli ekrana geldi. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          3 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 3 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          3 OCAK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          3 OCAK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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