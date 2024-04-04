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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 3 Nisan 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 3 Nisan dünün reyting sıralamasında birinci hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci sırada yer alan yapım merak konusu oldu. SHOW TV ekranlarında Sandık Kokusu yeni bölümü ile ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Şahane Hayatım ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 3 Nisan Çarşamba dünün reyting sıralaması hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 08:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:37
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        • 1

          Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 3 Nisan Çarşamba günü ekrana gelen dizi ve programlar total ve AB reyting sıralamasında birinci olabilmek için mücadele etti. İşte, 3 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralamasına ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Nisan Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          3 NİSAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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