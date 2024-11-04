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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Kasım 2024: Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları 3 Kasım 2024: İşte dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci olan yapım!

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Turnike, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now'da Kirli Sepeti final bölümüyle ekrana geldi. Dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Kasım reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:12
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        • 1

          3 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Turnike, Star TV'de Ketenpere, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now’da ise Kirli Sepeti dizisinin final bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Kasım 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          3 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          3 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          3 KASIM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Deha (Özet) SHOW TV

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Show Ana Haber SHOW TV

          7 Teşkilat (Özet) TRT 1

          8 Kirli Sepeti NOW

          9 Haber Önü SHOW TV

          10 Kirli Sepeti (Özet) NOW

        • 4

          3 KASIM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Kirli Sepeti NOW

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Kirli Sepeti (Özet) NOW

          6 Teşkilat (Özet) TRT 1

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Deha (Özet) SHOW TV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

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