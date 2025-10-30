Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Ekim 2025: Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sahipsizler, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 29 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 29 Ekim Çarşamba akşamı Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlandı. Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Now TV'de Ben Leman dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de ise Kuruluş Orhan dizisi ekran yolculuğuna başladı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:50
        • 1

          Reyting sonuçları 29 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı programlar, diziler, filmler ve yarışmalar ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bir Cumhuriyet Şarkısı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sahipsizler, MasterChef Türkiye, Taşacak Bu Deniz, Ben Leman izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 29 Ekim 2025 reyting sonuçları!

        • 2

          29 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          29 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          1 Eşref Rüya Kanal D

          2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

          3 Kuruluş Orhan ATV

          4 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Sahipsizler Star TV

          7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now

          8 Show Ana Haber Show TV

          9 MasterChef Türkiye TV8

          10 ATV Ana Haber ATV

        • 4

          29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Eşref Rüya Kanal D

          2 Kuruluş Orhan ATV

          3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

          4 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Show Ana Haber Show TV

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 ATV Ana Haber ATV

          9 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now

          10 Sahipsizler Star TV

        • 5

          29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Eşref Rüya Kanal D

          2 Sahipsizler Star TV

          3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

          4 Kuruluş Orhan ATV

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

          7 Sahipsizler (Özet) Star TV

          8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now

          9 Show Ana Haber Show TV

          10 ATV Ana Haber ATV

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
