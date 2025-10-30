Reyting sonuçları 29 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı programlar, diziler, filmler ve yarışmalar ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bir Cumhuriyet Şarkısı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sahipsizler, MasterChef Türkiye, Taşacak Bu Deniz, Ben Leman izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 29 Ekim 2025 reyting sonuçları!