Reyting sonuçları 29 Aralık 2024: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye ve Titanik günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
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29 Aralık Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Now’da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, TV8’de MasterChef Türkiye, Kanal D’de Titanik yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…
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29 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
29 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
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29 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
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29 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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