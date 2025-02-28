Reyting sonuçları 27 Şubat 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!
Dünün reyting sonuçları 27 Şubat 2025 Perşembe sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin yanı sıra Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı futbolseverlerle buluşurken Survivor yarışması da yeni bölümüyle yayındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 27 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Şubat Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı yanı sıra Survivor yarışması ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Şubat 2025 Perşembe reyting birincisi…
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27 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
27 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
2 İnci Taneleri KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Hudutsuz Sevda NOW
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Survivor TV8
7 Başka Bir Gün ATV
8 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
9 Esra Erol'da ATV
10 Siyah Kalp SHOW TV
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27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
2 Hudutsuz Sevda NOW
3 İnci Taneleri KANAL D
4 Esra Erol'da ATV
5 Siyah Kalp SHOW TV
6 Survivor TV8
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Gelin KANAL 7
10 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
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