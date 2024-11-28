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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Kasım 2024: Annem Ankara, Sahipsizler, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 27 Kasım 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., TRT 1'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Petrocup maçı ve Sen Türkülerini Söyle, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 27 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 28.11.2024 - 07:34
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        • 1

          27 Kasım Çarşamba akşamı Annem Ankara, Sahipsizler, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Petrocup maçı, Sen Türkülerini Söyle,, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          27 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          27 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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