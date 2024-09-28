Reyting sonuçları 27 Eylül 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 27 Eylül Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 27 Eylül 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Eylül Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 27 Eylül 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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27 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
27 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün Total, AB ve ABC sıralaması şu şekilde;
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27 EYLÜL 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen ''Yalı Çapkını'', 3. sırada ise ATV'de yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programı yer aldı.
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27 EYLÜL 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
AB'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.
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27 EYLÜL 2024 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
ABC'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.