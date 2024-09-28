Son depremler listesi 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Akdeniz ve Van’da deprem meydana geldi. İşte, 28 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…