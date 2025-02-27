Reyting sonuçları 26 Şubat 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi!
Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet.., TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de ise King Kong filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 26 Şubat Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 26 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Survivor, King Kong yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 26 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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26 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Annem Ankara KANAL D
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Sahipsizler STAR TV
6 Esra Erol'da ATV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Sandık Kokusu SHOW TV
9 Survivor TV8
10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
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26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
4 Sahipsizler (Özet) STAR TV
5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Survivor TV8
9 Kuruluş Osman (Özet) ATV
10 Atv Ana Haber ATV
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