26 Nisan reyting sonuçları açıklandı! İşte dün en çok izlenenler
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 26 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 26 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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26 NİSAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Yalı Çapkını - STAR TV
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Arka Sokaklar - KANAL D
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Gaddar - NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Esra Erol'da - ATV
Yalı Çapkını Özet - STAR TV
Anlat Bakalım - TV8
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26 NİSAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Yalı Çapkını - STAR TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Gaddar - NOW
Anlat Bakalım - TV8
ATV Ana Haber
Arka Sokaklar - KANAL D
Kara Ağaç Destanı - TRT 1
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