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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı! - Son dakika haberler, Malatya haberleri

        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!

        Malatya Akçadağ'da, polis memuru İbrahim Ergin, arazi meseli yüzünden çıkan tartışmada ağabeyi, 44 yaşındaki Mehmet Ergin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:28
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        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
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        Malatya'da olay, sabah saatlerinde, Akçadağ ilçesine bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

        POLİS MEMURU AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KATİL KARDEŞ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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