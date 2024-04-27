Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
Malatya Akçadağ'da, polis memuru İbrahim Ergin, arazi meseli yüzünden çıkan tartışmada ağabeyi, 44 yaşındaki Mehmet Ergin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Malatya'da olay, sabah saatlerinde, Akçadağ ilçesine bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
POLİS MEMURU AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KATİL KARDEŞ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.