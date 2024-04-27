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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 03:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 03:38
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

        • 3

          Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

        • 4

          Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

        • 5

          Ziraat Türkiye Kupası yarın finalinde Ankaragücü ile golsüz berabere kalarak turu İstanbul'a bırakan Beşiktaş ise bu sezonun ilk derbi galibiyetini taraftarına hediye etmek için mücadele edecek.

        • 6

          FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

          Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR, SEMİH İSE DÖNÜYOR

          Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

        • 8

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe:

          Livakovic

        • 9

          Osayi

        • 10

          Becao

        • 11

          Djiku

        • 12

          Ferdi

        • 13

          İsmail Yüksek

        • 14

          Fred

        • 15

          İrfan Can

        • 16

          Syzmanski

        • 17

          Tadic

        • 18

          Dzeko

        • 19

          BEŞİKTAŞ:

          Mert

        • 20

          Onur Bulut

        • 21

          Colley (Worrall)

        • 22

          Necip

        • 23

          Masuaku

        • 24

          Musrati

        • 25

          Gedson

        • 26

          Muçi

        • 27

          Rashica

        • 28

          Semih Kılıçsoy

        • 29

          Muleka

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