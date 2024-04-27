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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin , ABD'nin Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık ek yardım paketinin bir parçası olarak hava savunma sistemleri için ilave Patriot füzeleri sağlayacaklarını duyurdu.

Füzelerin daha önce tedarik edilen Patriot sistemlerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilirken, pakette ayrıca Ulusal Gelişmiş Satıhtan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için daha fazla mühimmat ve hava savunma rampaları, füzeler ve radarların Ukrayna'nın çoğu Sovyet döneminden kalma mevcut silahlarına entegre edilmesi için ilave teçhizatlar da yer alıyor.

Karar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Pentagon arasındaki görüşmenin ardından geldi. Görüşmede Ukrayna şehirlerini korumak için en az yedi Patriot sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Acilen Patriot sistemlerine ve onlar için füzelere ihtiyacımız var. Şu anda hayat kurtarabilecek şey budur." ifadelerini kullandı.

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Toplantının ardından Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Austin, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Austin, "İhtiyaç duydukları sadece Patriotlar değil, başka tür sistemlere ve önleyicilere de ihtiyaçları var. Patriot'u 'sihirli değnek' haline getirmeme konusunda hepimizi uyarmak isterim." ifadesini kullandı.

Austin, müttefik ülkelerden Ukrayna'ya hava savunma sistemi gönderme konusunda isteksiz olanlara 'biraz daha riski göze almaları gerektiği' uyarısı yaptı. Bazı ülkelerin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderme konusunda isteksiz oldukları, bunun nedeni olarak da çoğu ülkede yeteri kadar hava savunma sistemi bulunmadığı ve var olanların kendi savunma ihtiyaçlarına karşılık geldiği biliniyor.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

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"Ukrayna'nın durumu vahim" Arka arkaya gelen büyük yardımların, Kongre tarafından kabul edilen ve çarşamba günü Başkan Joe Biden tarafından imzalanan Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 61 milyar dolarlık yeni bir fon akışının sonucu olduğu belirtilirken, bu yardımlarla Rus güçlerinin savaşta elde ettiği kazanımları durdurmak ve bunun için Kiev'in ihtiyaç duyduğu silahları sağlamak amaçlanıyor. Biden, 95 milyar dolarlık paketi imzaladı Haberi Görüntüle ABD'nin bugüne kadar gönderdiği en büyük yardım dilimi olan yeni fon, Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi ya da HIMARS'ın yanı sıra Switchblade ve Puma insansız hava araçları, karşı insansız hava aracı sistemleri ve topçuları da içeriyor. Aylardır finansman konusunda çıkmaza giren Kongre üyeleri, Louisiana Cumhuriyetçisi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı tasarıyı geçirmek için iki partili bir koalisyon oluşturmaya zorlamıştı. İsrail ve Tayvan'ın da içinde olduğu toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketi cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ve Senato da salı günü onaylamıştı. Üst düzey ABD'li yetkililer, birliklerin mühimmatının azalması ve Rus güçlerinin kazanımlar elde etmesi nedeniyle Ukrayna'daki savaş koşullarının vahim olduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Şubat 2022'deki işgal girişiminden bu yana ABD, Ukrayna'ya 44 milyar dolardan fazla silah, bakım, eğitim ve yedek parça gönderdi. Ukrayna'ya sağlanan silahlar arasında Abrams M1A1 muharebe tankları da var. Ancak Associated Press'e konuşan iki ABD'li askeri yetkili, Rus drone savaşlarının bu tankların tespit edilmeden ya da saldırıya uğramadan çalışmasını çok zorlaştırdığı için Ukrayna'nın bu tankları kısmen devre dışı bıraktığını söyledi. Rusya'nın hava saldırıları sıklaştı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında Rus füze ve droneları tarafından gerçekleştirilen saldırılar sıklaştı. Rusya kuvvetleri Ukrayna'nın altyapısını ve enerji tesislerini hemen her gün vururken, son olarak bugün Ukrayna'nın 3 ayrı bölgesindeki enerji tesisleri vuruldu. Tesislerin enerji sağladığı kentlerde on binlerce insan elektriksiz kalıyor. Zelenskiy, Batılı müttefiklerinden 'uzun bir süredir' hava savunma sistemleri istediklerini belirtiyor. Son olarak dün İspanya'nın Ukrayna'ya Patriot füzeleri göndereceği İspanyol basınında yazılmıştı.