Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akraba çocukları olan İhsan Aker (13) ile Muhammed Aker (15), 22 Nisan’da Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden sabah saatlerinde oyun oynamak için ayrıldı.

AİLELER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ DHA'da yer alan habere göre bir süre çocuklardan haber alamayan akraba aileler, durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı. Aramalarda şu ana kadar çocuklara dair bir izin bulunmadığı belirtildi.