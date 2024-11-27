Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 26 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen; Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma, MasterChef Türkiye, Annem Ankara, Neşeli Günler yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 26 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...