Reyting sonuçları 25 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları 25 Şubat 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Kanal D'de Uzak Şehir, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Şubat Salı akşamı Bahar, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Şubat 2025 Salı reyting birincisi…
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25 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
25 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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25 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Bahar SHOW TV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
7 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
8 Bahar (Özet) SHOW TV
9 Esra Erol'da ATV
10 Survivor TV8
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25 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Bir Gece Masalı ATV
2 Kral Kaybederse STAR TV
3 Esra Erol'da ATV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
6 Bahar SHOW TV
7 Survivor TV8
8 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
9 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
10 Atv Ana Haber ATV