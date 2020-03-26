REYTİNG SONUÇLARI 25 MART ÇARŞAMBA

25 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.