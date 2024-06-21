Dün akşamın reyting sonuçları nasıl? 20 Haziran'da reyting birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Güldür Güldür, MasterChef ve Alan gibi çeşitli yapımlar seyircileri ile buluştu. Peki, 20 Haziran'ın reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar!
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Reytinglerde zirve yarışı dün akşam da devam etti. Güldür Güldür, MasterChef ve Alan gibi yapımların yanı sıra EURO 2024 maçları da dün akşam ekranlarda izleyici ile buluştu. İşte dün akşamın reyting birincisi...
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20 HAZİRAN TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. İspanya - İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması- TRT 1
2. Danimarka - İngiltere UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT 1
3. Esra Erol’da- ATV
4. Müge Anlı İle Tatlı Sert- ATV
5. MasterChef Türkiye- Tv8
6. Alan- ATV
7. Euro 2024 Kupa Saati- TRT 1
8. ATV Ana Haber- ATV
9. Slovenya-Sırbistan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT 1
10. ATV Gün Ortası- ATV
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20 HAZİRAN AB REYTİNG SIRALAMASI
1. İspanya - İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması- TRT 1
2. Danimarka - İngiltere UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT 1
3. Euro 2024 Kupa Saati- TRT 1
4. Slovenya-Sırbistan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT 1
5. MasterChef Türkiye- Tv8
6. Müge Anlı İle Tatlı Sert- ATV
7. Esra Erol’da- ATV
8. Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1
9. Ana Haber - TRT 1
10. ATV Ana Haber - ATV
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