REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 2 TEMMUZ 2020 PERŞMBE

2 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları...