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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım

        Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Nisan Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler, Kanal D'de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… yapımları tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Sherlock Holmes filmi yayınlanırken, ATV'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:32
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sherlock Holmes, Survivor Fenerbahçe - Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          2 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          3 Derbi Günü ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Survivor TV8

          7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (TKR) NOW

          8 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Survivor Özet TV8

        • 4

          2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Survivor TV8

          5 Derbi Günü ATV

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Sahipsizler (TKR) STAR TV

          9 Gelın KANAL 7

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

          11 Show Ana Haber SHOW TV

        • 5
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