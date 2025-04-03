Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 2 Nisan Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler, Kanal D'de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… yapımları tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Sherlock Holmes filmi yayınlanırken, ATV'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sherlock Holmes, Survivor Fenerbahçe - Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
3 Derbi Günü ATV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Esra Erol'da ATV
6 Survivor TV8
7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (TKR) NOW
8 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
9 Atv Ana Haber ATV
10 Survivor Özet TV8
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2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
3 Esra Erol'da ATV
4 Survivor TV8
5 Derbi Günü ATV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Atv Ana Haber ATV
8 Sahipsizler (TKR) STAR TV
9 Gelın KANAL 7
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
11 Show Ana Haber SHOW TV
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