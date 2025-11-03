Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 2 KASIM 2025: Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 2 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber izleyiciler ve medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Kasım Pazar akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Güller ve Günahlar yapımları izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar ekran yolculuğuna başladı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 2 Kasım 2025 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 2 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        • 2

          2 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          2 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Sahtekârlar – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Çarpıntı – Star TV

          Sahtekârlar (Özet) – NOW

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        • 4

          2 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Sahtekârlar – NOW

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ana Haber – TRT 1

          Güller ve Günahlar (Tekrar) – Kanal D

          Sahtekârlar (Özet) – NOW

          Çarpıntı – Star TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

        • 5

          2 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Sahtekârlar – NOW

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Çarpıntı – Star TV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Sahtekârlar (Özet) – NOW

          Gelin – Kanal 7

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Habertürk Anasayfa