Reyting sonuçları 2 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber izleyiciler ve medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Kasım Pazar akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Güller ve Günahlar yapımları izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar ekran yolculuğuna başladı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 2 Kasım 2025 reyting sonuçları...
2 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
2 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekârlar – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Çarpıntı – Star TV
Sahtekârlar (Özet) – NOW
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Sıcak Gelişme – Kanal D
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
2 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekârlar – NOW
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Ana Haber – TRT 1
Güller ve Günahlar (Tekrar) – Kanal D
Sahtekârlar (Özet) – NOW
Çarpıntı – Star TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
2 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekârlar – NOW
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Çarpıntı – Star TV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Sahtekârlar (Özet) – NOW
Gelin – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Sıcak Gelişme – Kanal D
