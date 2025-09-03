Reyting sonuçları 2 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları 2 Eylül 2025 Salı sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında ATV'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Star TV'de Kral Kaybederse dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de İnek Şaban, TRT 1'de Geleceğin Savaşı ve Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı AB ve Total reyting sıralaması...
2 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
2 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Geleceğin Savaşı (Yabancı Sinema) – TRT 1
Gözleri Karadeniz – ATV
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
2 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Gözleri Karadeniz – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
İnek Şaban (Türk Sineması) – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Kuma – Kanal 7
ATV Gün Ortası – ATV
