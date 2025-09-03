Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Eylül 2025 Salı: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Eylül 2025 Salı sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında ATV'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Star TV'de Kral Kaybederse dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de İnek Şaban, TRT 1'de Geleceğin Savaşı ve Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:18
        • 1

          Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler yayınlandı. 2 Eylül Salı akşamı Gözleri KaraDeniz, MasterChef Türkiye, Kral Kaybederse, Güldür Güldür Show, İnek Şaban, Geleceğin Savaşı ve Çakallarla Dans 6 gibi yapımlar ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı reyting birincisi…

        • 2

          2 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          2 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Geleceğin Savaşı (Yabancı Sinema) – TRT 1

          Gözleri Karadeniz – ATV

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          2 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Gözleri Karadeniz – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          İnek Şaban (Türk Sineması) – Kanal D

          ATV Ana Haber – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          ATV Gün Ortası – ATV

        • 5
