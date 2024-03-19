Reyting sonuçları açıklamıyor! 18 Mart 2024 AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları dünün izlenme oranlarına göre açıklanıyor. 18 Mart 2024 Pazartesi günü televizyon ekranlarında; Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. İşte, 18 Mart dünün AB ve total reyting sıralaması listesi...
- 1
Reyting sonuçlarında birincilik yarışı her günün iddiaları yapımları arasında devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor gibi yapımlar AB ve total reyting sıralamasında mücadele etti. Peki, 18 Mart Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte dünün AB ve total reyting sıralaması listesi...
- 2
18 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Mart Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
- 3
18 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
-