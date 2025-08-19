Dünün reyting sonuçları 18 Ağustos 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Aile Saadeti dizisi, Turnike s MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, diğer kanallarda Organize İşler, Cehennem, Dünyanın Uzak Ucu ve Recep İvedik 6 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...
Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 18 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Organize İşler, Cehennem, Dünyanın Uzak Ucu, Recep İvedik 6, Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
18 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI